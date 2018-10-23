Piyasa, 'ittifak' tartışması' ile hareketlendi

23 Ekim 2018

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki ittifak açıklamaları sonrasında yönünü yukarı çeviren dolar/TL 5.87 seviyesine kadar çıktı. Kur, dünkü kapanışa göre yüzde 3'ün üzerinde prim yaptı. Euro/TL de benzer şekilde yüzde 3 yükselişle 6.73'ün üzerine yükseldi. Borsa ise yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 92.300 seviyelerine geriledi. BIST bugün en yüksek 94.400 seviyesini görmüştü. Aşağı yönlü harekette ise en düşük 92.344 seviyesi test edildi.

Cumhur ittifakının devam ettiği, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklamaları sonrasında döviz piyasalarında yeniden gevşeme görüldü. Dolar/TL, 5.77 seviyelerine geri çekildi. Borsa ise 93 binin üzerinde...

MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Parti olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "MHP ile son dönemde af, erken emeklilik, Öğrenci Andı'nda farklı düşünüyoruz. Kimseyi kişisel olarak hedef almamız söz konusu değil. Milletimizin bize emaneti olan Cumhur İttifakını, günlük siyasi tartışmalarının üzerinde tutmakta da kararlıyız.

Mademki yerel seçimlerde biz yolumuza diyorlar, biz de herkes kendi yoluna deriz" değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli: Cumhur ittifakı duruyor, yerelde ittifak yok

Erdoğan'dan ittifak yanıtı: Herkes kendi yoluna