Piyasa tarifelerin etkisinde: Altın rekorda, borsalar düşüşte

ABD'nin gümrük tarifeleri ve Çin'in misillemesinin küresel resesyon endişelerini artırması Avrupa borsalarındaki kısa süreli toparlanmaya son verirken, artan belirsizlikle altın ons fiyatı rekor kırmaya devam ediyor.

Trump'ın tarife adımları ve Çin ile tırmanan gerilim ekonomik belirsizlikleri artırırken, bu süreçte yatırımcılar ABD ekonomisine olan güvenin azalmasından endişe duyarak altın gibi "güvenli limanlara" kaçmaya başladı.

Tarifelerde ABD-Çin restleşmesi: Sürekli el artırdılar

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da "karşılıklı tarifeler" kapsamında Çin'e ek yüzde 34 gümrük tarifesi getireceğini açıklamıştı.

Çin, ABD'nin tarife artışına tepki göstermiş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Başkan Trump da buna karşılık, Çin'in, karşılıklı tarifelere misilleme olarak getirdiği yüzde 34 ek tarife artışını geri çekmediği takdirde yüzde 50 ek tarife daha getireceğini bildirmişti.

Çin, Trump'ın ek tarife tehdidine de aynı oranda karşılık vererek ABD'den ithal ürünlere gümrük tarifesini yüzde 84'e yükselttiğini ilan etmişti.

İki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonucunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini önce yüzde 125'e, ardından yüzde 145'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

Çin, ABD ile tırmanan ticaret geriliminde Washington’ın gümrük tarifesi artışına karşılık ABD'den ithal ürünlere ek yüzde 125 gümrük vergisi getirdi.

Borsalar düşüşte

Dünyanın en büyük iki ekonomileri ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının tırmanmasının küresel büyümeye kalıcı zararlar vereceği endişesi borsalarda satışları tetikliyor.

Analistler, Pekin ve Washington'un yakında müzakere masasına oturmaması durumunda, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaretin neredeyse durma noktasına gelebileceği uyarısında bulunarak, Trump’ın Çin hariç diğer ülkelerden ithalata uyguladığı gümrük vergilerinin şu anda sadece askıya alınmış olması nedeniyle ne olacağı belirsizliğini koruduğunu kaydetti.

ABD menkul kıymetlerinden açıkça bir çıkış olduğunu belirten analistler, bu durumun daha yavaş ekonomik büyüme ve ticari gelişmelere ilişkin belirsizliği fiyatlamanın ötesine geçtiğini de ifade etti.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,58 azalışla 484,82 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,55 düşüşle 20.244 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,17 düşüşle 33.872 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 gerilmeyle 12.292 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 düşüşle 7.082 puan seviyelerinde seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,27 değer kazancıyla 7.924 puandan işlem görüyor.

Altın rekor tazeliyor, dolar düşüyor

"Güvenli liman" varlıklardan altın, Trump'ın tarife adımları ve Çin ile tırmanan gerilimin ekonomik belirsizlikleri artırmasından yararlanarak rekor yeniledi.

Bugün altının ons fiyatı yüzde 1,8 artışla 3 bin 229,54 dolara ulaşarak rekor tazeledi. Altının ons fiyatı dün de yaklaşık yüzde 3 artmıştı.

Altın halihazırda gümrük vergilerinden etkilenmeyen birkaç emtiadan biri. Ons fiyatı son 12 ayda yüzde 36 ve bu yıl yüzde 22'den fazla arttı.

ABD dolarının Euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, yüzde 1,3 üzerinde gerileyerek 99,014'le 3 yılın en düşük seviyesini gördü.

Euro/dolar paritesi, TSİ 15.04 itibarıyla yüzde 1,28 artışla 1,134 seviyesinde bulunuyor. Bazı yatırımcıların güvenli liman olarak İsviçre frangına yönelmesiyle İsviçre birimi 1,2327 ile dolara karşı son 10 en yüksek seviyesine çıktı.