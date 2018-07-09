Piyasada sert dalgalanma yaşandı

09 Temmuz 2018

Merkez Bankası (TCMB) yasasında da değiştiren Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) yayımlanması ardından 4.61'in üzerini test eden dolar/TL TCMB başkanı ile ilgili düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem'in yeni bir KHK ile yapılacağını açıklaması ardından 4.55'li seviyelere geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içerisinde 100.807 seviyesini görse de bu gelişmelerden sonra 99.252 seviyesinden kapandı.

KHK öncesi 4.5150 civarında işlem gören dolar/TL günün en yüksek seviyesi olan 4.6158'i test ettikten sonra saat 17.52'de 4.5585/4.5595 seviyesinde işlem gördü.

Borsa, 99.250 puandan kapandı

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla düzenlenen 703 nolu KHK Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

"TCMB'de iki kriter kaldırıldı"

İlgili KHK ile TCMB Kanunu'ndaki "(TCMB) Başkanı Bakanlar Kurulu kararıyla 5 yıllık bir dönem için atanır. Bu sürenin sonunda yeniden atanabilir" fıkrası yürürlükten kaldırılıyor.

KHK ile TCMB başkan yardımcıları için aranan "meslekleriyle ilgili en az 10 yıl çalışma ve başkanın önerisi ile müşterek kararla 5 yıl süreyle atanma" ibaresi de kaldırılıyor.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "KHK'nın yayımlanması ardından TL günün en iyi işlem gören para birimi statüsünden en kötü işlem gören para birimi statüsüne geçtiğini görüyoruz. Değişikliğin tam olarak ne ifade ettiği anlaşılmış değil ancak endişe yarattı dedi.

Daha sonra Ertem Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Merkez Bankası başkanı vb üst düzey yöneticilerin atanması esasları ve süreleri, üst düzey yönetici oldukları için bu akşam yayınlanacak ayrı bir kararname ile düzenlenecektir. Merkez Bankası Başkanı doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından 5 yıl süreyle atanır. Bu kesindir" dedi.

Piyasalarda yeni kabine bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başladı. Göreve başlamasının ardından Erdoğan saat 2130'da düzenlenecek basın toplantısında yeni kabineyi açıklayacak.

Erdoğan hafta sonunda bu akşam açıklanacak kabinede TBMM'den de isimler olabileceğini belirtirken, yeni dönemde terörle mücadele ve ekonominin öncelikli konular arasında ilk sırada yer alacağını belirtti.

Piyasalar ise yeni sistemde bakanlıklara, kurullara hangi isimlerin getirileceği, ekonomiden sorumlu bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olup olmayacağı, olursa hangi ismin bu görevi üstleneceğine odaklanmış durumda.

Analistler yeni kabinede yer alacak isimlerin "bilinen ve piyasa dostu" isimler olmalarının önemli oluğunu belirterek, yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çekiyor.

Reuters'ta 26 Haziran'da yayınlanan bir haberde "Yatırımcılar, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in kabinede yeniden görev alıp almayacağını ve Maliye Bakanı Naci Ağbal veya eski bakan Ali Babacan gibi piyasa dostu isimlerin atanıp atanmayacağını görmek istiyorlar. Bu isimler pragmatik reformların gerçekleşme ihtimalinin arttığına işaret edebilir" denilmişti.

Kaynak: Reuters