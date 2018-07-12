Piyasada toparlanma çabası

12 Temmuz 2018

Ticaret savaşı gerilimine bağlı küresel piyasalardaki dalgalanma ve Türkiye'ye özgü endişeler, Türk Lirası varlıkların değer kaybetmesinde rol oynarken, sabahki sert kayıpların ardından toparlanma çabası var. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın değerlendirmeleri sonrası, bu çabanın biraz daha kuvvetlendiği görüldü.

Piyasalar yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğini merak ederken, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz çağrısının TCMB faizi olarak algılandığı da belirtilmişti. Merkez Bankasının bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilemeyeceğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak" dedi. Merkez Bankasının, fiyat istikrarını sağlamak ve para politikasının etkinliğini belirlemek açısından önemli rol oynayan sorumlu aktör olduğunu hatırlatan Bakan Albayrak, bankanın bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacağını vurguladı.

Bakan Albayrak'tan 'etkin TCMB' vurgusu

Dolar ve euro zirveden döndü

Yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL, yeni günün ilk saatlerinde, Asya piyasalarının sığ bölümünde 4.9776 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bankalararası piyasanın açılışı ile birlikte düşüşe geçen kur, 4.84 seviyelerine dengelendi. Dolar/TL Bakan Albayrak'ın açıklamaları sonrası 4.78 seviyelerine doğru gevşedi. TL, euro karşısında da değer kaybı yaşadı. Daha önce 23 Mayıs'ta 5.7686 ile rekor kıran euro/TL'de de yeni tarihi zirve 5.82 seviyesi ile görüldü. Euro/TL 5.60'ın altını gördü ancak şu sıra 5.61 seviyelerinde işlem görüyor.

Borsa iki yönlü dalgalandı

Banka hisseleri önderliğinde dün yüzde 5 değer kaybeden borsa, yeni güne tepki alımlarıyla başladı. BIST 100 endeksi, açılışını yüzde 0,5 yükselişle 91.729 puandan gerçekleştirdi ve ardından yüzde 1'in üzerinde artışla 92.466 seviyesine kadar çıktı. Yeniden satışların gelmesiyle endeks 89.100 seviyelerine doğru çekilen endeks, tepki alımlarının gelmesiyle yeniden 91.000 seviyelerine yükseldi. Dün BIST 100 endeksi, rekor işlem hacmiyle yüzde 5,18 değer kaybederek, günü 20 Nisan 2017'den bu yana en düşük seviyesi olan 91.289 puandan tamamlamıştı.

Faizlerde düşüşler sınırlı

İki yıllık tahvilin bileşik faizi 10 yılın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ederken 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18.85'e ulaşarak bu sabah tarihi zirvesini yineledi.

Gösterge iki yıllık tahvil şu sıra yüzde 20.26 bileşik seviyesinde yer alırken, 10 yıllık gösterge tahvil yüzde 18.59 seviyesinde bulunuyor.

Bir yandan yeni ekonomi politikalarını bekleyen piyasalarda gözler TCMB'nin 24 Temmuz'daki faiz kararını da çevrildi. TCMB, TL'deki sert değer kayıplarının ve enflasyondaki sert yükselişle birlikte geçen yıl başından beri 950 baz puan sıkılaştırma gerçekleştirdi. Bunun yanında sadeleşme TCMB'nin sadece Nisan ayından bu yana yaptığı faiz artışları ise 500 baz puana ulaştı.