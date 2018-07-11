Piyasada zayıf görünüm devam ediyor

11 Temmuz 2018

Yeni kabine sonrası TL enstrümanlarda yaşanan değer kaybı, bugün de devam ediyor. Dolarda aşağı yönlü denemelerin zayıf kaldığı görülürken, hisse senetleri tarafında satış baskısının sürdüğü dikkat çekiyor.

Güne 4.70 seviyelerinde yatay bir başlangıç yapan dolar/TL, 4.7618 seviyelerine kadar yükseldi. Euro/TL ise 5.57'nin üzerini test etti. Saat 12:39 itibariyle dolar/TL 4.7486 ve euro/TL 5.5600 seviyelerinde yer aldı.

Dün işlem hacmi rekorunun kırıldığı ve yüzde 3'ün üzerinde kaybın yaşandığı borsada aşağı yönlü seyir bugün de devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,03 düşüşle 95.281 puandan başladı. Endeks açılış sonrası yüzde 3'e yakın değer kaybı ile 93.400 puan seviyesine kadar geriledi. Borsa şu dakikalarda yüzde 2,3 civarı kayıpla 94.019 puanda yer alıyor.

Dün özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan satışlar ve rekor düzeydeki işlem hacmiyle gün içinde 95.851 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 3 azalışla 96.274 puandan tamamlamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin ederek göreve başlamasının ve Hazine-Maliye Bakanlığı'na Berat Albayrak'ın getirilmesi ardından piyasalar Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'nun yapısını da izleyecek.

Bankacılar önümüzdeki dönemde uygulanacak büyüme, enflasyonla mücadele, cari açık gibi yapısal sorunların çözümüne ilişkin süreçlerde nasıl politikalar izleneceğinin piyasaların

gidişatına da yön vereceğini söylediler. Analistler yeni kabinede yer alacak isimlerin "bilinen ve piyasa dostu" isimler olmalarının önemli oluğunu belirtiyordu.

Yeni ekonomi yönetimi ve uygulanacak politikalar üzerinden yerli ve yabancı yatırımcının tekrar TL cinsi varlıklara güveninin sağlanmasının önemine dikkat çekiyorlardı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Hazine Müsteşarlığı'nda düzenlenen devir-teslim töreninde yaptığı ilk açıklamada, bundan sonraki dönemde mali ve para politikalarında

yeni kabineyle çok daha özel sektör mantığıyla hızlı hareket eden yönetim dönemine girileceğini belirterek, "Para politikalarında önümüzdeki dönemde çok daha diri ve güçlü bir

döneme gireceğiz" dedi.

ABD'nin Çin'den ithal edilen 200 milyar dolar tutarında ürüne ek gümrük vergisi getirme tehdidinde bulunarak dünyanın en büyük iki ekonomisini ticaret savaşına gitgide daha yakın hale getirmesiyle birlikte küresel risk iştahı da oldukça kırılgan. ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, 200 milyar dolar tutarında ithal Çin ürününe yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğini söyleyerek Çin ile yaşanan ticaret anlaşmazlığını tırmandırdı.

Gözler bugün NATO Zirvesi'nde olacak.

Faizlerde tırmanış sürüyor

Öte yandan Hazine Müsteşarlığı Haziran ve Temmuz aylarındaki yılın en yüklü itfa ihale dönemini ise dün düzenlenen üç ihale ile birlikte tamamladı. İhalelerde borçlanma hedeflere genel olarak yakın gerçekleşirken faizlerdeki yükseliş ise belirginleşti. Bankacılara göre gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dünkü Hazine ihaleleri öncesinde 10 yılın en yükseği olan yüzde 20.51'e, 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 17.84 ile tarihi zirveye yükseldi.

10 yıllık gösterge bugün yüzde 18.05 ve iki yıllık gösterge yüzde 20.37 seviyesinde.

Tahvil faizleri uzun süredir baskı altında. Analistlere göre bu baskının ana nedenleri ise enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin devam edeceği endişeleri, seçim öncesi artan harcama trendi ve yeni ekonomi yönetimi ile uygulanacak politikalara yönelik endişeler oldu.