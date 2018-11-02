Piyasalar ABD istihdam raporuna odaklandı

02 Kasım 2018

Küresel piyasalar, gelecek hafta yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı öncesi bugün açıklanacak ABD'nin ekim ayı istihdam raporuna odaklandı.

ABD'de 8 Kasım'da kararları açıklanacak Fed toplantısı öncesi, bugün yayımlanacak ekim ayı istihdam raporu yatırımcıların odağına yerleşirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği görüşmenin olumlu geçtiği haberleri piyasalardaki risk iştahını artırdı. Taraflardan gelen açıklamaların, ticaret savaşına ilişkin endişeleri azaltması ile Dow Jones ve S&P 500 endeksi yüzde 1,06, Nasdaq endeksi de yüzde 1,75 değer kazandı. Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şi Cinping ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Ticaret ağırlıklı olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Görüşmelerimiz, Arjantin'deki G20 (Zirvesi) çerçevesinde ayarlanmakta olan toplantılarla birlikte gayet güzel gidiyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa tarafında, Brexit ve İtalya'ya ilişkin belirsizlikler devam ederken, pay piyasalarında dün dar bant içinde dalgalı bir seyir izlendi. Avro/dolar paritesi ise dün etkisini artıran tepki alımlarıyla yüzde 0,8 yükselerek 1,14'ün hemen üzerinde dengelendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 düşüş kaydetti.

Bugün azalan ticaret savaşı endişelerinin risk iştahını artırmasıyla alış ağırlıklı bir seyir izlenen Asya pay piyasalarında hızlı yükselişler görülüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2 değer kazandı.

Yurtiçi piyasalar

Yurt içinde, dün açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanma eğilimi ve artan küresel risk iştahı ile döviz kurları geriledi, BIST 100 endeksi ise banka hisseleri öncülüğünde hızlı yükseldi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,42 artışla 92.387 puandan tamamlarken, 5,5104'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,5140 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazanç verilerinin takip edileceğini belirterek, artan risk iştahının gelişmekte olan ülke varlıklarına ilgiyi artırdığını söyledi. Dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından banka hisseleri başta olmak üzere TL varlıklarda ralli yaşandığına işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 direncinin kırılması durumunda 95.000-95.500 bandının tekrar gündeme gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA