Piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

26 Ekim 2018

ABD pay piyasalarında, önceki günkü sert düşüşlerin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişler görülürken, piyasalar kapandıktan sonra açıklanan teknoloji devi şirketlerin bilançoları, yatırımcılarda hayal kırıklığına neden oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Richard Clarida’nın, dün yaptığı açıklamada, "Eğer veriler beklediğim gibi gelirse politika faizinde bir miktar daha kademeli artış uygun olacaktır" ifadelerini kullanmasına karşın pay piyasalarda artan oynaklık, ekonomistlerin 2019'a ilişkin faiz artırım beklentilerinin gerilemesine neden oldu. Bu beklenti ve açıklanan dayanıklı tüketim malı siparişleri verisinin öngörülerin üzerinde artış kaydetmesi sonrası Dow Jones endeksi yüzde 1,63, S&P 500 endeksi yüzde 1,86 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,95 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Brexit ve İtalya gündemin odağında yer almaya devam ederken, dün para politikası toplantısını gerçekleştiren Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi. ECB Başkanı Mario Draghi, düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Komisyonu ile İtalya arasında bütçe konusunda bir anlaşma sağlanacağından emin olduğunu belirterek, "İtalya’nın Avro Bölgesi'nde diğer ülkelere etkisi var ama bu sınırlı. İtalya konusunda, konunun mali bir tartışma olduğunu hatırlamak zorundasınız." ifadelerini kullandı. Draghi, korumacılık, gelişmekte olan piyasalar ve oynaklığın ekonomi ve para politikalarının önündeki risk faktörleri olarak öne çıktığını söyledi.

Söz konusu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,03, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,60 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,59 yükseliş kaydetti. Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors'un İtalya değerlendirmesinin beklendiğini ifade ederek, ECB'nin Profesyonel Tahminciler Anketi'nin de takip edileceğini bildirdi.

Bugün Japonya'da açıklanan Tokyo bölgesi enflasyonu, beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 1,5'e yükselirken, pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,6 değer kaybetti.

Yurt içinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesi sonrası dolar/TL, düşüş eğilimini sürdürerek 5,6135'e kadar geriledi. BIST 100 endeksi ise 92.000’in altını görmesi sonrası etkisini artıran alımlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 1,14 artışla 93.748 puandan tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,6320 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, açıklanmaya devam eden şirket bilançolarının hisse ve sektör bazlı hareketlere neden olabileceğini belirterek, yurt dışında ise ABD'nin büyüme verisinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA