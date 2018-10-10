Piyasalar, ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
Küresel piyasaların karışık görünümünü dün de sürdürmesinin ardından bugün ve yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri takip edilecek.
New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,21 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,14 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 yükseliş kaydetti. Analistler, bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yarın da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının da izlenmesi gerektiğini kaydetti.
Avrupa tarafında, Alman Ekonomi Enstitüsü'nün araştırmasında, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının özellikle Alman şirketlerini önemli ölçüde olumsuz etkileyeceği değerlendirmesine yer verilmesine karşın hisse senetleri piyasasında pozitif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksinin yüzde 0,25, Fransa'da CAC 40 endeksinin yüzde 0,35 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksinin yüzde 0,06 değer kazandığı günde, avro/dolar paritesi 1,15'in hemen üzerinde dengelendi.
Bugün Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişlerinin ağustosta yüzde 6,8 ile beklentilerin üzerinde artması sonrası Nikkei 225 endeksi, kapanışa yakın yüzde 0,3 değer kazandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yatay bir seyir izliyor.