Piyasalar baskı altındayken Bitcoin yükseldi: Son dört haftanın en yüksek seviyesine çıktı

ABD Başkanı Donald Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasındaki sert söylem savaşı, hisse senedi piyasalarında ciddi düşüşlere yol açarken, kripto para piyasaları bu süreci hasarsız atlattı.

Trump, Powell’ın faiz indiriminde geç kaldığını savunarak sosyal medyada “erken faiz indirimi” çağrısını yineledi. Powell ise Trump’ın gümrük tarifelerinin enflasyon ve düşük büyümenin birleştiği “stagflasyon” riskini artırabileceğini söyledi. Trump’ın, Powell’ı görevden alma çağrısı da bu gerilimi daha da tırmandırdı.

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD doları ve hisse senetleri düşerken, kripto piyasaları güçlü duruşunu korudu.

Bitcoin 4 haftanın en yüksek seviyesini gördü

Dolar endeksi (DXY) yılbaşından bu yana yüzde 10'dan fazla gerileyerek 98 seviyesinin altına indi, dün S&P 500 yüzde 2,4, Nasdaq yüzde 2,5 ve Dow Jones yaklaşık 1.000 puan değer kaybetti.

Bitcoin tarafında ise yükseliş görüldü. Bitcoin 88 bin 890 dolara çıkarak son dört haftanın en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, “Son yılların en çalkantılı dönemlerinden birinde Bitcoin dikkat çekici bir direnç sergiliyor” dedi.

Kriptolarda son durum

Lider kripto Bitcoin, saat 10.55 itibarıyla son 24 saatte yüzde 0,93 yükselişle 88 bin 400 dolar bandında hareket ediyor.

Ethereum ise aynı dakikalarda 1618 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin hâlâ 25 Ocak 2025'te gördüğü tarihi zirvesinin yaklaşık yüzde 19 altında bulunuyor.