Piyasalar dün verdiklerini bugün aldı

16 Ocak 2018

Haftaya hareketli başlayan piyasalar, jeopolitik gelişmeler ve yapılan açıklamalar nedeniyle oldukça dalgalı bir seyir izliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin'e her an operasyon başlatılabileceğini açıklamasıyla 3.75 civarından başlattığı yükselişi bugün 3.83'ün üzerine taşıyan dolar/TL kuru, akşam saatlerine doğru 3.7850 seviyesine kadar geri çekildi. Kurda işlemler saat 17:51'de 3.7880'den geçti. Aynı dakikalarda euro/TL 4.6384'den işlem gördü.

Borsa yeniden artıda

Diğer taraftan iki gündür satıcılı bir seyrin izlendiği Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bugün 111.107 puana kadar gerilemesinin ardından bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçti.

Endeks günü yüzde 2 primle 114.418 puandan kapattı.

Uzmanlar, ABD öncülüğündeki koalisyon sözcüsü Ryan Dillon'un bugün, Afrin'in koalisyonun operasyon alanı içinde olmadığını açıklamasının piyasaları bir miktar yatıştırdığını belirtiyor.

Dolar endeksi dip seviyelerde

Dün 3 yılın dip seviyesi olan 90,05'e kadar gerileyen dolar endeksinin bugün 90,40 civarında zayıf seyrini sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, TL'deki değer kaybını piyasa şartlarıyla açıklamanın güç olduğunu söyledi.

TEB Yatırım stratejisti Işık Ökte, "Dolar hem G-10 hem gelişen ülke kurlarına karşı satılırken, Türk Lirası'nın değer kaybını normal piyasa şartlarında değerlendirmek zor. ABD'nin Kuzey Suriye'de 30 bin kişilik bir YPG ordusu kurulduğuna dair haberleri doğrulaması sonrası yükselen riskler TL'yi önemli negatif ayrışma içine soktu" dedi.

Diğer taraftan TCMB'nin 18 Ocak'taki faiz toplantısı ve Fitch'in cuma günü açıklaması beklenen Türkiye'nin kredi notuna ilişkin kararı da piyasalar üzerinde baskıya neden oluyor.

ABD'den Afrin operasyonu açıklaması