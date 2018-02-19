Piyasalar, Esad-YPG anlaşmasını nasıl gördü?

19 Şubat 2018

Geçtiğimiz hafta aşağı yönlü bir seyrin izlendiği dolar/TL cuma günü 3.74'ün altını görmesinin ardından yeni haftaya dolar endeksindeki hafif toparlanma ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişle başladı.

Bugün 3.7630'a kadar çıkan kur saat 15:40'da 3.7550 seviyesinde yer aldı. Euro/TL de 4.6625'den işlem gördü. Cuma günü 88,20'ye kadar gerileyen dolar endeksinin bugün 89,05'lere gelmesi TL'yi negatif etkiliyor.

Güne yükselişle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise dövizdeki artışa paralel olarak hafif aşağı yönlü. Gün içinde 117.521 puana kadar yükselen endeks aynı dakikalarda 116.500 seviyesinde.

"TL lehine hareket sınırlı kalır"

QNB Finans Yatırım'dan Serdar Pazı, dolar/TL kurunda düşüşlerin sınırlı kalacağı tahmininde bulundu. Pazı, dolar kurunda içerideki haber akışından ziyade gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel seyir izlendiğini ifade etti ve ekledi: Dışarıda dolar dip seviyelerden toparlanma eğiliminde. Bu nedenle kur için de düşüşlerin sınırlı kalacağını düşünüyoruz.

"Suriye haberi etkili oldu"

Meksa Yatırım'dan Murat Tufan ise, Suriye cephesinde yaşanan gelişmelerin orta vadede fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini ifade etti. Tufan, "Yeni haftaya pozitif başlayan TL varlıkları gün içinde ajanslara düşen Esad güçlerinin birkaç saat içerisinde Afrin'e gireceğine yönelik haberler sonrası bir miktar değer kaybetti" dedi.

Ahlatcı Yatırım'dan Özgecan Özdemir de, haftaya pozitif giriş yapan BIST 100 endeksinin artan yurt içi siyasi riskler sonrasında kısmi de olsa geri çekilme hareketine maruz kaldığını belirtti. Özdemir, Esad rejimine bağlı güçlerin Afrin’e gireceğine yönelik haber akışının fiyatlamalar üzerinde baskı yarattığını dile getirdi.

Işık FX'ten Yusuf Kavak, Afrin bölgesine rejim kuvvetlerinin giriş yapacağının açıklanmasının geçici de olsa tedirginliğe neden olduğunu kaydetti. Hafta genelinde yurt içi tarafta jeopolitik risk unsurlarının takip edileceğini belirten Kavak, cuma günü S&P tarafından açıklanacak olan Türkiye’nin kredi not ve görünümü değerlendirmesin öne çıkan gelişmelerinden olduğunu ifade etti.