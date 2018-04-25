Piyasalar faiz kararı öncesi beklemede

25 Nisan 2018

Yurt içi piyasalarda bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak kararlar bekleniyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş paralelinde haftaya erken seçim kararı öncesi seviyelere yükselerek başlayan dolar/TL bu sabah 4.08 civarında seyrini sürdürürken, piyasalar bugün sonuçları saat 14:00'te açıklanacak olan PPK toplantısına odaklandı.

Reuters anketine göre, Merkez Bankası'nın nisan ayı PPK toplantısında kısa vadeli faizleri, ortalama fonlama maliyetini yüzde 12.75'ten 25 ile 75 baz puan artıracak şekilde yükseltmesi bekleniyor.

Enflasyon beklentilerinde bozulma eğilimi TCMB'den bir adım beklentisini güçlendirirken, TCMB kararının son dönemde ciddi değersizleşme eğiliminde olan TL'nin seyrinde belirleyici olması bekleniyor.

Enflasyon Kasım 2017'deki yüzde 12.98 ile görülen 14 yılın zirvesinden yönünü aşağı çevirdi ancak son dönemde TL'deki değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı enflasyon beklentilerinde yaşanan bozulma Reuters anketlerine ve TCMB'nin beklenti anketine de yansıyor.

Dolar/TL 11 Nisan'da 4.1944 ile tarihi zirveyi görürken, geçen hafta TCMB tarafından yayımlanan beklenti anketi Nisan'da önümüzdeki 24 aya ilişkin enflasyon beklentisinin Mart anketine göre 32 baz puan artışla yüzde 8.63 seviyesine yükseldiğini ortaya koydu.

TCMB'den bugün herhangi bir faiz artış adımı gelmemesi halinde dolar/TL'de 4.15 seviyelerine doğru ani bir yükseliş görülebileceğini söyleyen bir bankacı, "Faiz artırımı yapılması halinde ise hangi faizin ne kadar artırılacağına bakılacaktır. Sadece GLP'de yapılacak 50 baz puanlık bir artış ile ilk etapta kurda bir düşüş görülebilir ancak zaten bu büyük ölçüde beklenti dahilinde olduğundan piyasa odağı yine siyasete ve yurt dışına dönecektir. GLP'de 75 baz puanlık bir artırım ise kurun 4.05 altına inmesini sağlayabilir. TCMB'nin diğer faizlerde de artırım yapması halinde ilk etapta 'hangi faiz nereye yükseldi ve bu ne anlama geliyor' kısmını çözmeye çalışan piyasada dalgalanma yaşanabilir" dedi.

Aynı bankacı, PPK öncesi 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizinin bugün yüzde 14-14.5 bandında kalabileceğini, 10 yıllık tahvilde ise yüzde 12.5 seviyesinin kritik olduğunu söyledi.

Dolar yatay açıldı

Dün akşam saatlerinde 4.0946/4.0963 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah saat 08:58'de 4.0850/4.0885 seviyesinde bulunuyor.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.5375/4.5412, euro/TL ise 4.9894/4.9939 seviyesinde bulunuyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,79 düşüşle 110.058,62 puandan tamamlamıştı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.71, valörde son işlemde yüzde 12.69 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilde ortalama bileşik faiz ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.27 seviyesindeydi.