Piyasalar merkez bankalarına odaklandı

24 Nisan 2018

Küresel piyasalarda bu hafta, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararları beklenirken, yurt içi piyasalar yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı.

Geçen hafta yükselen faizler, petrol fiyatlarındaki hızlı artış ve özellikle teknoloji hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle ABD'de piyasalarında izlenen negatif seyir, yeni haftanın ilk işlem gününe de yansıdı. Dün New York borsasında Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,06 gerileyerek üst üste 4'üncü işlem gününde de düşüş kaydederken, Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 0,25 azaldı, Standard & Poor's Endeksi ise yatay kapanış gerçekleştirdi.

Öte yandan dolar endeksi dün 90,985 ile 18 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün kritik direnç olarak nitelendirilen 91'in üzerini test etti. Brent petrolün varil fiyatı yükselişini sürdürerek 75,18 ile yaklaşık 3,5 yılın en yüksek seviyesini görürken, ABD tahvil faizleri yüzde 2,96 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, yüzde 3 seviyesine dayanan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bu seviyeyi aşıp aşmayacağının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün ABD'de konut satışları, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve Conference Board tüketici güveni verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında dün ECB tarafından yakından izlenen nisan ayı öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin bölge ekonomisindeki genişlemenin sürdüğüne işaret etmesinin ardından pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 yükselirken, euro/dolar paritesi 1,22 seviyelerinde dengelendi.

Analistler, perşembe günü gerçekleştirilecek ECB para politikası toplantısında faizlerde bir değişiklik yapılmasının beklenmediğini belirterek, bugün veri akışının zayıf olduğunu, euro/dolar paritesinin seyrinin izleneceğini bildirdi.

Asya borsaları

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, son bir haftadır 22.000-22.500 puan dar bandında hareket ederken, günü yüzde 0,9 artışla 22.295,36 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 108,8 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 3.100 puan direncini aşmasının ardından artan alımlarla 3.118,76 puana kadar yükselirken, kapanışa doğru yüzde 1,8 primle 3.124,31 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi, yüzde 0,3 düşüşle 2.467,82 puandan günü kapattı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 34.594,66 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükselişle 30.552,46 puanda seyrediyor.