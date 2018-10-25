Piyasalar Merkez Bankası'nı bekliyor
Ekonomistler, TCMB'nin bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısından faiz değişikliği beklemiyor.
Küresel piyasalar, ABD'de beklentileri karşılamayan şirket karları ile negatif bir seyir izlerken, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları takip edilecek.
TCMB'nin bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısından faiz değişikliği beklemiyor.
Yurt içinde, azalan küresel risk iştahı ile düşüş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,83 azalışla 92.692 puandan tamamlamıştı.
Dün 5.6958'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalar arası piyasanın açılışında 5.7240 seviyesinden işlem görüyor.
Açıklanmaya başlayan şirket bilançolarının hisse bazlı hareketlere neden olabileceğini kaydeden analistler, TCMB'nin faiz kararı ve Reel Kesim Güven Endeksi ile Kapasite Kullanım Oranı verilerinin, ekonomi takviminde öne çıkan başlıklar olduğunu dile getirdi.
13 Eylül'de gerçekleştirilen bir önceki PPK toplantısında politika faizi 625 baz puan artırılarak yüzde 24,00'e yükseltilmişti.