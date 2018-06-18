Piyasalar tatil sonrası satıcılı seyretti

18 Haziran 2018

DÜNYA ONLİNE

Yurtiçi piyasalar bayram tatilinin ardından ilk işlem gününde genel olarak satıcılı bir seyir izledi.

Ticaret savaşlarının tekrar gündemdeki yerini alması global risk iştahında düşüşleri beraberinde getirdi. Bu gelişmenin etkisiyle BİST dahil dünya borsalarının genelinde satıcılı bir seyir izlendi.

Bunun yanı sıra, Fed’in 2018 yılı için toplam faiz artırımını 3’den 4’e çıkarması sonrası TL’deki değer kayıpları devam etti.

Borsada 14 ayın yılın en düşüğünde

Global piyasalardaki risk alma iştahı, yeniden alevlenen ABD ile Çin ticaret savaşı endişeleriyle düşerken borsalara satış olarak yansıdı.

Global borsalara paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen BİST 100 endeksi yüzde 0,32 azalışla 305 puan düşerek 94.236 puandan açıldı. Endeks, bu eğilimi güçlendirerek günün ilk yarısını yüzde 1,16 düşüşle 93.444’den kapattı. Günün ikinci yarısında satış baskısının artmasıyla 93.000 puanın altını gören BİST 100, bu seviyede dengelenmeye çalıştı. 92.720 puana kadar gerileyen endeks, 24 Nisan 2017 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeks, günü yüzde 1,58 düşüşle 93.043,28 puandan tamamladı.

Dolar 4.70'in altında kalamadı

Dolar/TL ise, sabah saatlerinde 4,70'in altına inmesine rağmen bu seviyede kalmayı başaramadı. Kur, piyasaların kapanış saatlerine doğru 4.74 seviyesine yükseldi.

Analistlere göre, TCMB'nin attığı adımlar sonrası politika faizi yüzde 17,75'e yükseltilmiş olmasına rağmen seçim belirsizliği kurda istenilen istikrarın sağlanmasının önüne geçiyor.

Dolar endeksi ve parite yatay

Geçen hafta yurtiçi piyasalar tatildeyken Avrupa Merkez Bankası'nın güvercin açıklamaları sonrası euro sert değer kaybetmiş, euro/dolar paritesi 1,16'nın altına sarkmıştı. Dolar endeksi ise 94,5 sınırına kadar yükselmişti. Bugün aynı seviyelerde fiyatlamalar devam ediyor.

ABD'nin Çin'den ithal edilen teknolojik ürünlere ilave 50 milyar dolar vergi tarifesi uygulayacağını açıklaması sonrası Çin'den gelen tepkiyle beraber ticaret savaşları tekrar gündemdeki yerini aldı ve global risk iştahında düşüşleri beraberinde getirdi.

Dünya borsalarının genelinde satıcılı bir seyir hakim.

Tahvil faizleri yükseliyor

Yeni haftanın ilk işlem gününde Hazine'nin gerçekleştirmiş olduğu ihaleleri takip eden tahvil faizlerinde ise yükselişin devam ettiği gözleniyor. 2 yıllık gösterge tahvil faizi yüzde 19,12'den ve 10 yıllık tahvil faizi ise 25 baz puan artışla yüzde 16,50'den işlem görüyor.

Hazine'nin, Haziran ayı borçlanma programı çerçevesinde bugün gerçekleştirdiği beş yıllık gösterge tahvilin ilk ihracında ortalama bileşik faiz yüzde 17.24, 10 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvilin yeniden ihracında reel faiz yüzde 3.17 oldu.

Hazine'nin düzenlediği iki tahvil ihalesinde net satış 2 milyar 54,9 milyon TL oldu. İhaleler öncesi yapılan 4 milyar 667 milyon TL ROT satışla beraber satış tutarı 6 milyar 721,9 milyon TL'ye ulaştı.