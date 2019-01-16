Piyasalar TCMB'nin faiz kararını bekliyor

16 Ocak 2019

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehdit içeren söylemleriyle pazartesi 5.5450 seviyesini test eden dolar/TL, iki ülke liderlerinin telefon konuşmasının endişeleri azaltmasıyla geriledi ve dün 5.43-5-46 dar bandında sakin bir seyir izledi.

Kur bugün ise, TCMB faiz kararı öncesi 5.45 seviyesinin altında yer alıyor. Merkez Bankası faiz kararını saat 14.00'de açıklayacak. Tüketici enflasyonunun 2018 yılını yüzde 20.3'e gerileyerek tamamlamasının ardından TCMB'nin izleyeceği para politikası izleniyor.

Ekonomistler, Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi olan yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo ihale faizinin sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Ayrıca, sıkı para politikası duruşunda herhangi bir gevşeme sinyalinin verilmemesi bekleniyor.

Dolar/TL saat 09:47'de yüzde 0,25 düşüşle 5.4230'dan işlem gördü. Aynı saatte euro/TL yüzde 0,30 gerilemeyle 6.1870 seviyesinde yer alırken, dün Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosunda reddedilmesinin ardından sterlin/TL yüzde 0,45 azalışla 6.9780'de yer aldı.

Dün, İngiliz Parlamentosu, Başbakan May'in AB liderleri ile uzlaştığı çıkış anlaşmasını 202'ye karşı 432 oyla reddetti. Bu İngiltere'de 1924 yılından bu yana hükümetin aldığı en büyük mağlubiyet oldu. Oylama sonrası parlamenterler, Brexit'in ertelenmesi için teklif hazırlıyorlar.

Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi ekonomisinin tek para bölgesi dışında gelişen ters rüzgarların etkisi ile beklenenden daha zayıf olduğunu söyledi.

Ayrıca, ABD'de Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyon düşük kalmaya devam ettikçe Fed'in faiz artırımı yapmaması gerektiği görüşünü tekrarladı. Dallas Fed Başkan Robert Kaplan da, Fed'in faizleri yeniden artırmadan önce bekleme lüksü olduğunu ifade etti.

Sterlin, Brexit oylaması sonrası ekside