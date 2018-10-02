Piyasalar yön arayışında

02 Ekim 2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD-Meksika-Kanada (USMCA) Anlaşması'nı Beyaz Saray’da düzenlenen etkinlikle kamuoyuna duyurması, ticaret savaşına ilişkin bir belirsizliği ortadan kaldırırken, Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un "Çelik ve alüminyum konusunda ulusal güvenliğimizi ilgilendiren spesifik sorunlar var ve bunlar şu an itibarıyla hala geçerli" şeklindeki açıklaması, ticarete ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğine işaret etti. Söz konusu gelişmelerle birlikte, açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) gerileme ve petrol fiyatlarındaki artış, pay piyasalarında hisse bazlı hareketleri öne çıkardı. Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,73 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,36 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,11 düşüş kaydetti.

Avrupa tarafında, İtalya'nın ekonomisi ve bankacılık sektörüne ilişkin endişeler devam ederken, Avro Grubu'ndan İtalya'ya uyarı geldi. Avro Grubu Başkanı Mario Centeno, dün yaptığı açıklamada, "İtalyan hükümetinin bütçe süreci konusundaki son açıklamaları endişelere neden oldu. Bu endişelerin yakın zamanda ele alınması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Almanya ve Avro Bölgesi'ne ilişkin imalat sanayi PMI verilerindeki yatay seyrin de etkisiyle pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,75 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49 geriledi.

Bugün Japonya'da açıklanan tüketici güven endeksinin 43,4'e yükselmesi sonrası Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 yükseldi. Çin'de ise devam eden resmi tatil dolayısıyla piyasalar bugün de kapalıydı. Dün yüzde 2,5 artarak 85,4 dolarla yaklaşık 4 yılın en yüksek seviyesine çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bugün Asya piyasalarında yatay seyirle 85 dolardan işlem görüyor.