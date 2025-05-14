Piyasalarda ateşkes etkisi devam ederken altın fiyatlarında denge arayışı sürüyor!
ABD ile Çin’in ticaret savaşlarında tarifeleri geçici olarak indirme kararı alması, küresel piyasaları olumlu etkiledi. Bu gelişmenin ardından altın fiyatlarında önce düşüş sonrasında da hafif bir yükseliş yaşanırken denge arayışı da sürüyor. Peki gram altın kaç TL? Gram, çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 14 Mayıs Çarşamba sabahında güncel altın fiyatları...
ABD ile Çin’in karşılıklı olarak tarifelerde 90 günlük indirime gitme konusunda uzlaşması, uzun süredir baskı altında olan küresel piyasalarda olumlu bir hava yarattı.
Bu gelişme, özellikle güvenli liman olarak görülen altın piyasasında önce sert bir düşüş ardından ise kısıtlı bir yükseliş getirerek yeni bir denge seviyesi oluşturdu.
Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekerken, 14 Mayıs 2025 itibarıyla güncel alış-satış fiyatları şöyle:
Gram altın: Alış 4.025,08 TL – Satış 4.025,57 TL
Çeyrek altın: Alış 6.644,00 TL – Satış 6.701,00 TL
Yarım altın: Alış 13.290,00 TL – Satış 13.404,00 TL
Cumhuriyet altını: Alış 27.100,00 TL – Satış 27.510,00 TL
Ons altın: Alış 3.229,71 dolar – Satış 3.230,03 dolar
ABD-Çin hattındaki bu yumuşamanın etkilerinin kısa vadede altın fiyatlarını desteklemeye devam etmesi bekleniyor. Ancak piyasa uzmanları, önümüzdeki günlerde jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.