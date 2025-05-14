ABD ile Çin’in karşılıklı olarak tarifelerde 90 günlük indirime gitme konusunda uzlaşması, uzun süredir baskı altında olan küresel piyasalarda olumlu bir hava yarattı.

Bu gelişme, özellikle güvenli liman olarak görülen altın piyasasında önce sert bir düşüş ardından ise kısıtlı bir yükseliş getirerek yeni bir denge seviyesi oluşturdu.

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların dikkatini çekerken, 14 Mayıs 2025 itibarıyla güncel alış-satış fiyatları şöyle:

Gram altın: Alış 4.025,08 TL – Satış 4.025,57 TL

Çeyrek altın: Alış 6.644,00 TL – Satış 6.701,00 TL

Yarım altın: Alış 13.290,00 TL – Satış 13.404,00 TL

Cumhuriyet altını: Alış 27.100,00 TL – Satış 27.510,00 TL

Ons altın: Alış 3.229,71 dolar – Satış 3.230,03 dolar

ABD-Çin hattındaki bu yumuşamanın etkilerinin kısa vadede altın fiyatlarını desteklemeye devam etmesi bekleniyor. Ancak piyasa uzmanları, önümüzdeki günlerde jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.