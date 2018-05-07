Piyasalarda baskı sürüyor

07 Mayıs 2018

Yeni haftaya yükselişle başlayan kurda, MB'nin likidite adımına karşın yukarı yönlü hareket devam ediyor. Dolar/TL, öğleden sonra 4.27'nin üzerine çıktı.

Merkez Bankası (TCMB) TL'deki sert değer kayıpları ardından 2.2 milyar dolar döviz likiditesini bankaların kullanımına geçecek likidite adımı attı. TCMB'nin adımının piyasadaki etkisi beklendiği üzere "sembolik" oldu. Bankacılar gerekirse ilave sıkılaştırma yapabilirim diyen TCMB'nin adımlarının piyasada yeni satış baskıları oluşması halinde devam edebileceğini öngörüyorlar.

Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkân oranı üst sınırının yüzde 55'ten yüzde 45'e düşürüldüğünü açıkladı. TCMB'den yapılan açıklamada, "Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 6.4 milyar Türk Lirası likidite piyasadan çekilecek olup, yaklaşık 2.2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir" denildi.

Açıklama öncesi 4.2620 seviyesinde olan dolar/TL, 4.2500'in altına geriledi. Ancak dolarda düşüş sınırlı kaldı ve kur yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL, piyasaların kapanış saatlerinde 4.2675 seviyesinde yer aldı. Bugün en yüksek seviye olarak 4.2730 görüldü.

Üst düzey bir bankacı, "Son faiz kararı sonrası TL'deki devam eden değer kaybını sonrası 'buradayım piyasayı izliyorum' demek adına atılmış sembolik bir adım olarak görüyoruz. Piyasadaki etkisine bakınca adımda 2 milyar doların etkisini değil de TCMB'nin durumu yakından izlediği gerekirse etkisi büyük adımlar atabileceği mesajının verilmiş olmasının etkili olduğunu düşünüyoruz. Piyasada satışların artması halinde 7 Haziran'a kadar yeni adımlar görebiliriz" dedi.

Borsada yüzde 2'ye yakın düşüş

Hisse senetleri cephesinde de satış tarafı ağırlığını koruyor. Döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 102.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle ikinci yarıda ise satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da endeks, 100.59905 puana kadar gerilemesinin ardından 100.700-101.000 bandında dengelendi. BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 düşüşle 100.866,24 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 1.732,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.