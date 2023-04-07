Piyasalarda gün ortası: BIST 100 endeksinin 68'i yükseldi

Dün 4.912,81 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 8,51 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 4.921,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.909,16, en yüksek ise 4.943,78 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,35, hizmetler endeksi yüzde 0,40, sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i yükseldi, 29'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Girişim Elektrik Sanayi, Ereğli Demir Çelik ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının onsu 2.007 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,27, bileşik getirisi yüzde 13,71 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0910, sterlin/dolar paritesi 1,2440 ve dolar/yen paritesi 131,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 19,2570 liradan, avro 21,0160 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 azalışla 2.007 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,1 artışla 84,7 dolardan işlem görüyor.