Piyasalarda gün ortası: BIST, dolar, euro ve altında son durum

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,76 puan değer kaybetti.

Dün 5.381,90 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 3,02 puan ve yüzde 0,06 değer kaybederek 5.378,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.350,18, en yüksek ise 5.407,85 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,64 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,18, sanayi endeksi yüzde 0,23 ve hizmetler endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükseldi, 54'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Doğuş Otomotiv, Türk Hava Yolları, Tüpraş oldu.

Altının onsu 1.814,5 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 10,24, bileşik getirisi yüzde 10,50 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0540, sterlin/dolar paritesi 1,1840 ve dolar/yen paritesi 137,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,9380 liradan, avro 19,9540 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.814,5 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 83 dolardan işlem görüyor.