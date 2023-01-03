Piyasalarda gün ortası: Borsadaki 100 hisseden 64'ü değer kaybetti

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 22,85 puan değer kazandı.

Dün 5.661,10 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 36,51 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 5.697,61 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.653,47, en yüksek ise 5.704,83 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,44 ve sanayi endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 2,94 ve hizmetler endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 34'ü yükseldi, 64'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Ham petrolün varil fiyatı 85,9 dolardan işlem görüyor

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,12, bileşik getirisi yüzde 9,33 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0550, sterlin/dolar paritesi 1,1920 ve dolar/yen paritesi 130,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,7380 liradan, avro 19,7670 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 artışla 1.840 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,8 artışla 85,9 dolardan işlem görüyor.