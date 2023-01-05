Piyasalarda gün ortası: Borsadaki 100 hisseden 89'u değer kaybetti

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 87,19 puan değer kaybetti.

Dün 5.523,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 32,50 puan ve yüzde 0,59 değer kazanarak 5.555,99 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.270,14, en yüksek ise 5.566,98 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,06, sanayi endeksi yüzde 1,41, teknoloji endeksi yüzde 2,52 ve hizmetler endeksi yüzde 1,92 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 10'u yükseldi, 89'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), ASELSAN ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Ham petrolün varil fiyatı 79,8 dolardan işlem görüyor

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0630, sterlin/dolar paritesi 1,2030 ve dolar/yen paritesi 132,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,7630 liradan, avro 19,9370 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.848 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,2 artışla 79,8 dolardan işlem görüyor.