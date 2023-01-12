Piyasalarda gün sonu: Borsa ve altın arttı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 241,83 puan artarak 4.970,71 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 120,69 puan ve yüzde 2,55 kazanımla 4.849,57 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.601,25, en yüksek 4.977,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,11 artışla 4.970,71 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,80, sanayi endeksi yüzde 5,74, hizmetler endeksi yüzde 4,00 ve teknoloji endeksi yüzde 4,72 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 289,25 puan ve yüzde 5,60 yükselişle 5.451,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 98'i prim yaptı, 2'si geriledi. Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik, ASELSAN ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altın günü​​​​​​​ 1 milyon 151 bin liradan tamamladı

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.889,45 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 kazançla 1 milyon 151 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7477 lira, satışta 18,8228 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7450 lira, satışta 18,8201 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0806, sterlin/dolar paritesi 1,2162, dolar/yen paritesi de 130,04 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,20 yükselişle 83,96 dolardan işlem görüyor.