Piyasalarda gün sonu: Borsa ve altın kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,15 puan artarak 4.984,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 18,34 puan ve yüzde 0,37 değer kaybıyla 4.952,37 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.925,56, en yüksek 5.073,28 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 4.984,86 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,04, teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti, sanayi endeksi yüzde 1,23, hizmetler endeksi yüzde 0,35 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,49 puan ve yüzde 0,19 yükselişle 5.462,44 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 44'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Kardemir (D) ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının kilogramı 1 milyon 160 bin lira

​​​​​​​Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.912,50 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 kazançla 1 milyon 160 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,7461 lira, satışta 18,8212 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,7477 lira, satışta 18,8228 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0830, sterlin/dolar paritesi 1,2210, dolar/yen paritesi de 127,75 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1 artarak 84,78 dolardan işlem görüyor.