Piyasalarda ikinci 'papaz' dalgası
ABD'li papaz Brunson'un tutukluluğu ev hapsine çevrildiği haberiyle dün sert bir yükseliş gerçekleştiren yurtiçi piyasalar, ABD Başkan Yardımcısı'nın Brunson'un derhal serbest bırakılması gerektiği sözleriyle sert bir düşüş yaşıyor.
DÜNYA ONLINE
Associated Press kaynaklı habere göre; ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ABD'li Rahip Brunson tamamen serbest bırakılana kadar Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceğini söyledi. Bu haberin ardından borsa bir anda 3000 puan düştü, kur bir anda 4,88'in üzerine çıktı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ın Türkiye'de tutuklu olan ve dün sağlık sorunları nedeniyle ev hapsine çıkarılan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson'un "derhal serbest bırakılması gerektiği, aksi takdirede ambargo uygulanacağı" sözleri piyasaları bir anda terse çevirdi.
Güne yükselerek başlayan ve Pence'nin sözleri öncesinde yüzde 2'ye yakın yükselişle 96.680 seviyesine kadar yükselen Borsa İstanbul 100 endeksi, haberin ardından dakikalar içerisinde 94.000 puanın altına indi. Endeks, günü 94.817 puandan tamamladı.
Diğer taraftan, sabah ilk işlemlerde 4,77 seviyesine kadar geriledikten sonra 4.81 civarında dengelenen dolar/TL kuru, Pence'nin açıklamaları sonrasında 4,8840 seviyesine fırladı. Kur, ilk tepkinin ardından 4,86'ya geriledi.
ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson hakkında terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası isteniyor. Brunson'un tutukluğu "sağlık sorunları" dikkate alınarak dün ev hapsine çevrildi.