Piyasalarda satış baskısı arttı

27 Eylül 2017

Küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerle son iki haftada 3.40'lı seviyelerden 3.55'li seviyelere gelen dolar/TL'de yukarı yönlü hareket devam ediyor.

3.5840 seviyesine kadar çıkan kur, saat 14:10 itibariyle 3.5810 seviyesinde yer aldı.

"Türkiye, para yöneticilerinin gözünde küresel faizler ve dolar endeksi düştükçe satın alınan, yükseldikçe satılan bir varlık" diyen TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, Türk Lirası varlıkların negatif ayrışma içinde olduğunu, 2 yıllık ABD tahvil faizinin gidişatının dolar/TL'de 3,59 direncini gündeme getirebileceğini söyledi.

Yellen 'şahin' tonda konuştu

Küresel piyasalarda dolar Fed Başkanı Janet Yellen'in faiz artışlarına devam edilmesi gerektiği açıklamasından destek buldu. Fed Başkanı Yellen geçen haftaki faiz kararının ardından yaptığı ilk konuşmada ‘şahin’ tondan mesajlar verdi. Yellen "Enflasyon yüzde 2'ye ulaşana kadar para politikasında değişiklik yapmamak ihtiyatlı olmayacaktır" dedi.

Gözler ABD’deki ‘vergi reformu’nda

Öte yandan Beyaz Saray ve Kongre'deki Cumhuriyetçiler bugün vergi reform taslaklarını açıklayacak. Taslak Kongre'den geçebilirse, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında göreve gelmesinden bu yana elde ettiği ilk yasama zaferi olacak.

Borsada kayıp yüzde 1'i aştı

Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise dünkü kapanış seviyesine göre anlamlı bir değişim göstermeden 103.933 puandan yatay açıldı. Satışların ağır bastığı endeks bir ara 102.737,6 puana kadar düştü. Endeks, sürekli müzayede işlemlerine verilen araya 1164 puan (yüzde 1,12) kayıpla 102.765,3 puandan girdi.

Günün ikinci yarısında satış baskısının arttığı endeks, saat 14:13 itibariyle yaklaşık 1600 puan kayıpla (yüzde 1,5) 102.300 seviyelerinde bulunuyor.