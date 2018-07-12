Piyasalarda sert dalgalanma sürdü

12 Temmuz 2018

Yurtiçi piyasada sert hareketler bugün de devam etti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın değerlendirmelerinin de desteğiyle piyasalarda zaman zaman toparlanma çabaları görülse de özellikle borsa cephesinde satış baskısının sürdüğü izlendi.

Piyasalar yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğini merak ederken, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz çağrısının TCMB faizi olarak algılandığı da belirtilmişti. Merkez Bankasının bağımsızlığının ve karar alma mekanizmalarının spekülasyonlara konu edilemeyeceğini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hiç olmadığı kadar etkin bir Merkez Bankası, yeni dönem politikalarımızın temel hedefleri arasında yer alacak" dedi. Merkez Bankasının, fiyat istikrarını sağlamak ve para politikasının etkinliğini belirlemek açısından önemli rol oynayan sorumlu aktör olduğunu hatırlatan Bakan Albayrak, bankanın bağımsız bir kurum olarak, ekonominin gerçekleri ve piyasa koşulları neyi gerektiriyorsa onu yapacağını vurguladı.

Dolar 4.80'in üzerinde kaldı

Yükseliş eğilimini sürdüren dolar/TL, yeni günün ilk saatlerinde, Asya piyasalarının sığ bölümünde 4.9776 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Bankalararası piyasanın açılışı ile birlikte düşüşe geçen kur, Bakan Albayrak'ın açıklamaları sonrası 4.78 seviyelerine kadar gevşedi. Daha sonra tekrar yükselişe geçen dolar/TL günün ikinci yarısında 4.81-4.87 arasında sert dalgalandı. Kur gün sonuna doğru 4.84-4.85 bandında dengelendi.

TL, euro karşısında da değer kaybı yaşadı. Daha önce 23 Mayıs'ta 5.7686 ile rekor kıran euro/TL'de de yeni tarihi zirve 5.82 seviyesi ile görüldü. Dolardaki düşüşe paralel euro/TL de 5.60'ın altını gördü ancak daha sonra tekrar yükseldi. Euro/TL gün sonunda 5.66 seviyelerinde kaldı.

Tepki sınırlı kaldı, borsa 88 bine indi

Banka hisseleri önderliğinde dün yüzde 5 değer kaybeden borsa, yeni güne tepki alımlarıyla başladı. BIST 100 endeksi, açılışını yüzde 0,5 yükselişle 91.729 puandan gerçekleştirdi ve ardından yüzde 1'in üzerinde artışla 92.466 seviyesine kadar çıktı. Yeniden satışların gelmesiyle 88.168 seviyesine kadar çekilen endeks, 90 binin altında işlem gördü. Endeks günü 89.571,25 puandan tamamladı.

Faizlerde düşüş sınırlı

İki yıllık tahvilin bileşik faizi yüzde 20.52’ye çıktıktan sonra yüzde 20.28 seviyelerine geriledi. 10 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 18.85'e ulaşarak sabah tarihi zirvesini yinelemesinin ardından yüzde 18.55 seviyelerine doğru gevşedi.

Bir yandan yeni ekonomi politikalarını bekleyen piyasalarda gözler TCMB'nin 24 Temmuz'daki faiz kararını çevrilmiş durumda. TCMB'nin bozulan enflasyon görünümü ve TL ile faizde gelinen seviyeler ortamında nasıl bir aksiyon alacağı merak ediliyor.