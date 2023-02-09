Piyasalarda son durum: Dolar ve euro ne kadar oldu? (9 Şubat 2023)

Geniş çaplı yıkım yaratan depremde arama kurtarma çalışmaları sıfırın altındaki sıcaklıklarda devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e yükseldi.

TCMB reeskont ve avans kredilerinin ödemelerini ötelerken Hazine Temmuz sonuna kadar mücbir sebep ilan ederek bölge için vergi ödemelerini öteledi. Ayrıca ilgili kamu kurumlarına ilk etapta 100 milyar TL aktarıldı.

Borsa İstanbul kapalı

Borsa İstanbul, beş iş günü süresince geçici olarak kapatıldığını, dün işlemlerin de iptal edildiğini duyurdu. Endeks depremin meydana geldiği tarihten itibaren %16 düşüş kaydetti.

Döviz piyasasında arz ve talebi TCMB'nin aldığı önlemler belirlediği için piyasada son aylarda keskin hareketler görülmüyor. TL geçen yılın tamamında, büyük bölümü yılın ilk yarısında olmak üzere dolar karşısında %29.6 değer yitirdi. Dolar/TL bu sabah 08.54'te 18.8305/18.8310 seviyesinde. Euro/TL kuru ise aynı saatlerde 20.23 seviyesindeydi.

Bugün iç veri gündeminde TCMB'nin haftalık para banka menkul kıymet rezerv istatistikleri bulunuyor.

Seçim gündemi

İktidar düşük faiz, cari fazla odaklı alışılagelmişin dışındaki ekonomi politikaları uygularken muhalefet tüm ekonomi politikalarını tersine çevirmeyi hedefliyor. Bu nedenle 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimde ekonomi politikalarında köklü değişim getirecek bir sonucun gerçekleşip gerçeklemeyeceği izleniyor.

Anketler birbirine yakın sonuçlara işaret ederken depremin ve 10 ilde ilan edilen olağanüstü halin seçmen davranışlarına ve seçim takvimine etkileri de izlenecek.

Küresel piyasalar

Asya borsaları, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin Başkan Jerome Powell'ın faizlerin daha yüksek seviyeye çıkacağı açıklamalarını tekrarlamalarıyla Wall Street'e paralel olarak gerilerken, dolar bir ayın zirvelerine yakın seyretti.

Dolar, yatırımcıların Fed yetkililerin ılımlı faiz artışlarının yapılmaya hazırlanıldığı açıklamalarını sindirmesiyle sınırlı değişim gösterirken, yatırımcılar gelecek hafta açıklanacak ABD enflasyon verisini yakından izleyecekler.