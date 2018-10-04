Piyasalarda yükselen petrol tedirginliği

04 Ekim 2018

ABD'de dün açıklanan verilere göre, ADP özel sektör istihdamı, eylülde 230 bin kişilik artışla beklentiyi aşarak son 7 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, imalat dışı ISM endeksi, 61,6 ile 2008 yılından bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Bu gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın, dün yaptığı konuşmada, "Faiz oranları, hala destekleyici fakat kademeli olarak nötr seviyelere doğru ilerliyoruz. Nötr faizi aşabiliriz ancak bulunduğumuz noktada nötr faiz seviyesine daha çok yolumuz var" şeklindeki ifadeleri sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi, hızlı bir şekilde yükselişe geçerek yüzde 3,2238 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

ABD'de, tahvil faizlerindeki yükselişe karşın pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, petrol fiyatlarının desteklediği enerji devi hisselerine ilişkin pozitif beklentiler öne çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,32 değer kazanırken, yüzde 1,5 artan Brent petrolün varil fiyatı 86,7 dolarla Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Avrupa tarafında, İtalya ile ilgili endişelerin azalması ve dün açıklanan hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin Avro Bölgesi'ndeki yatay seyri, borsalarda alış ağırlıklı bir seyir izlenmesini sağladı. Almanya borsasının resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğu günde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Euro/dolar paritesi ise gerileyişini sürdürerek 1,1464 ile yaklaşık 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Bugün Asya piyasalarında, yükseliş eğilimindeki petrol fiyatları ve faizlerin etkisiyle negatif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 1,6 değer kaybetti.

Kaynak: AA