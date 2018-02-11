Piyasaları bu hafta ne bekliyor?

11 Şubat 2018

dunya.com

Dünya borsalarında yaşanan sert düşüşlerin sona erip ermediği merak edilirken bu hafta piyasalarda yoğun veri akışı takip edilecek.

Yurt içi veri akışı açısından pazartesi ve salı günleri sakin geçecekken hafta ortasında tarım ÜFE, cari denge; perşembe günü ise işsizlik, bütçe dengesi, borç stoku ve TCMB enflasyon beklenti anketi sonuçları gelecek.

Dışarıda ise İngiltere, Almanya, Euro Bölgesi ve ABD'den gelecek enflasyon verileri yakından takip edilecek. Piyasaların enflasyon bekleyişlerindeki değişim pay piyasaları ve ABD tahvil faizleri üzerinde geçen hafta sert değişikliklere yol açtı.

Borsalar haftayı nasıl tamamladı?

Geçen hafta ABD'de Dow Jones ve S&P 500 endeksleri yüzde 5,2 ile Ocak 2016'dan bu yana haftalık olarak en sert düşüşlerini kaydetti. Nasdaq da yüzde 5,1 düştü ve haftalık bazda Şubat 2016'dan beri en kötü performansını sergiledi.

ABD pay piyasalarındaki düşüşe paralel olarak Asya ve Avrupa borsalarıyla birlikte Borsa İstanbul'da da düşüş yaşandı.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 8,1, Çinde Şangay Bileşik Endeksi yüzde 9,3 ve Güney Kore'de KOSPI yüzde 6,4 düştü. Diğer taraftan Almanya'da DAX yüzde 5,3, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 4,72, ve İspanya'da IBEX 35 yüzde 5,6 geriledi.

Dünya borsalarına kıyasla görece iyi performans sergileyen BIST 100'de ise haftalık kayıp yüzde 3,8 oldu.

Ocak ayında rekor seviyeye yükselen ABD endekslerinde görülen geri çekilmenin kısa süreli bir düzeltme hareketi olarak kalmasını bekleyen uzmanlar, piyasalarda volatilitenin hala yüksek olduğunu vurguluyorlar.

Bu hafta piyasalarda izlenecek veriler şöyle:

12 Şubat Pazartesi

22:00 ABD, ocak, federal bütçe dengesi (Beklenti -40 milyar dolar, önceki -23 milyar dolar)

13 Şubat Salı

12:30 İngiltere, ocak, TÜFE (Önceki yüzde 3)

14 Şubat Çarşamba

10:00 Türkiye, ocak, tarım ÜFE (Önceki yıllık yüzde 17,30, aylık yüzde 1,35)

10:00 Türkiye, aralık, cari denge (Beklenti -7,5 milyar dolar, önceki -4.2 milyar dolar)

10:00 Almanya, 4. çeyrek, öncü büyüme (Beklenti yüzde 0,6, önceki yüzde 0,8)

10:00 Almanya, ocak, TÜFE (Beklenti yüzde 1,4, önceki yüzde 1,6)

13:00 Euro Bölgesi, 4. çeyrek, öncü büyüme (Beklenti yüzde 0,6, önceki yüzde 0,6)

13:00 Euro Bölgesi, aralık, sanayi üretimi (Beklenti -0,1, önceki yüzde 1)

16:30 ABD, ocak, TÜFE (Beklenti yüzde 0,3, önceki yüzde 0,1)

16:30 ABD, ocak, perakende satışlar (Beklenti yüzde 0,3, önceki yüzde 0,4)

15 Şubat Perşembe

10:00 Türkiye, kasım, işsizlik (Önceki yüzde 10,3)

11:00 Türkiye, ocak, bütçe dengesi (-20,9 milyar TL)

13:00 Euro Bölgesi, aralık, dış ticaret dengesi (Önceki 26,3 milyar dolar)

14:30 Türkiye, şubat, TCMB enflasyon beklenti anketi (Önceki yüzde 9,55)

16:30 ABD, ocak, ÜFE (Beklenti yüzde 0,3, önceki yüzde -0.1)

17:00 Türkiye, ocak, merkezi yönetim borç stoku (876,5 milyar TL)

17:15 ABD, ocak, sanayi üretimi (Beklenti yüzde 0,4, önceki yüzde 0,9)

17:15 ABD, ocak, kapasite kullanımı (Beklenti yüzde 78, önceki yüzde 77.9)

16 Şubat Cuma

12:30 İngiltere, ocak, perakende satışlar (Önceki yüzde -1.5)

16:30 ABD, ocak, yeni konut inşaatları (Beklenti 1.215 milyon, önceki 1.192 milyon)