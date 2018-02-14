Piyasaları yoğun bir gün bekliyor

14 Şubat 2018

Küresel piyasalar dalgalı bir seyir izlerken, bugün yurt içinde cari işlemler açığı, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışı takip edilecek.

ABD'de dün pay piyasalarında sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlenirken, 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,86'dan yüzde 2,82 seviyelerine geriledi. Dow Jones endeksi yüzde 0,16, S&P 500 endeksi yüzde 0,26 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, güvenli liman alımları ile gerileyen tahvil faizlerinin ve 25 seviyelerinde dengelenen korku endeksinin (VIX) seyrinin takip edileceğini dile getirdi. VIX endeksinin, geçen hafta 50'nin üzerine çıkması ve sert dalgalanmaların ardından son iki işlem gününde sakin bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, altının ons fiyatının da güvenli liman arayışındaki yatırımcı alımları ile hafta başından bu yana yükseliş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

Avrupa tarafında, Almanya'daki hükümet kurma çalışmaları piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ederken, bugün yoğun veri akışının yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,70, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Euro/dolar paritesi ise dün yüzde 0,6 artışla 1,2359'dan kapanmasının ardından bugün Asya piyasalarında 1,2380 seviyesinde dengelendi.

Bugün Japonya'da açıklanan 2017 yılı 4'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 0,1 ile beklentilerin altında kalması sonrasında Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, yarın yeni yıl tatiline girecek Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde, dün 115.318 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, öğleden sonra etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü yüzde 0,28 azalışla 114.495 puandan tamamladı. Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler açığı, yurt dışında ise yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 115.500 seviyesinin direnç, 112.500 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistlerin geçen yılın aralık ayı cari işlemler açığı beklentisi 7,3 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2017 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 46,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Cari işlemler açığı, 2017'nin kasım ayında 4 milyar 200 milyon dolar, 12 aylık cari işlemler açığı ise 43 milyar 752 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmişti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Almanya, 2014 yılı 4. çeyrek GSYH

10.00 Almanya, ocak ayı TÜFE

10.00 Türkiye, aralık ayı cari işlemler dengesi

13.00 Euro Bölgesi, aralık ayı sanayi üretimi

13.00 Euro Bölgesi, 2014 yılı 4. çeyrek GSYH

16.30 ABD, ocak ayı TÜFE ve perakende satışlar

Kaynak: AA