Piyasaların gözü euro/dolar paritesinde

09 Ocak 2018

Euro/dolar paritesindeki yükseliş trendi 2018 yılında da devam ediyor. Parite, Euro Bölgesi'nin beklentilerden daha iyi bir ekonomik performans sergilemesi ve siyasi belirsizliklerin azalmasıyla 1,21 seviyelerini zorladı.

Euro/dolar paritesi, 4 Ocak'ta 1,2089'a kadar yükselerek yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. ABD'de açıklanan önde gelen ekonomik göstergelerin beklentileri karşılayamaması da doları zayıflatarak euronun güçlenmesine neden oldu.

Yıl başından sonra genel olarak 1,20 seviyesinin üzerinde dengelenen euro/dolar paritesinin daha fazla değer kazanıp kazanmayacağı piyasalarda gözlemleniyor.

"Euro Bölgesi beklentilerden iyi performans gösterdi"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Berenberg Avrupa Ekonomisti Carsten Hesse, euro/dolar paritesinin uzun dönemde 1,25 seviyelerini görebileceğini belirtti.

Hesse, euronun değer kazanmasındaki asıl nedenin Euro Bölgesi'nin beklentilerden daha iyi performans sergilemesi olduğunu ifade etti. Yunanistan gibi önceden krizde olan birçok ülkenin daha iyi performans gösterdiğini aktaran Hesse, Yunanistan'ın en son gelen imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) güçlü gerçekleştiğini ve ülkede 10 yıllık tahvil faizlerinin en düşük seviyelere gerilediğini vurguladı.

Hesse, ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılayamamasının da doların daha da zayıflamasına yol açtığını anlattı.

"İyi haberler fiyatlandı"

Rabobank Kıdemli Döviz Stratejisti Jane Foley de euro/dolar paritesinin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), politikalarından dolayı destek toplayabileceğini ifade etti.

Foley, Euro Bölgesi'nde ekonomik göstergelerin 2017 yılının başından bu yana beklenenden iyi gerçekleştiğine dikkati çekti. Ekonomiye yönelik iyi haberlerin zaten fiyatlandığını aktaran Foley, euronun 2018'de de olumlu tonda devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Foley, 2018 yılının önde gelen merkez bankalarının politikalarında normalleşmeye geçeceği bir yıl olacağını dile getirdi. ECB'nin bu yılın eylül ayında parasal genişlemeyi bitirebileceğini gelecek yıl da faiz artırabileceğini anlatan Foley, bunlara daha vakit olduğunu ancak piyasaların bankanın daha gerçekleştirmediği sıkılaşma politikasını fiyatladığını dile getirdi.

Foley, euro/dolar paritesinin 6 ay içerisinde 1,22, yıl sonuna kadar 1,24 seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

Kaynak: AA