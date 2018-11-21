Piyasaların iştahı kaçtı
Hisse piyasaları teknolojinin ardından enerji şirketleriyle satış gördü. Dün sert gerileyen petrol fiyatlarıyla ABD borsasında satışlar yüzde 2'yi aştı. İçeride ise borsa yatay, TL artıda.
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