Piyasanın faiz artırımına ilk tepkisi
Dolar/TL, faizin 75 baz puan artırılması sonrası, ilk tepki olarak 4.0335 seviyesine kadar geriledi. Kur ardından 4.06 seviyesine çıktı.
DÜNYA ONLINE
Kur cephesi, MB'nin 75 baz puanlık faiz artırımına düşüş yönünde hızlı tepki verdi. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.0595 seviyesine kadar inen dolar/TL, kararın açıklanmasından hemen önce 4.0830 seviyesindeydi. Kur, faiz kararının açıklanması sonrası, düşününü hızlandırdı ve dolar/TL, ilk tepki olarak 4.0335 seviyesine kadar geriledi. Ardından 4.06'nın üzerine çıkan kur, saat 14:05 itibariyle 4.0560 seviyesinde yer aldı.
Euro/TL ise 4.95 seviyesinde işlem görüyor.