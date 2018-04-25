e-DÜNYA
24 °C

Piyasanın faiz artırımına ilk tepkisi

Dolar/TL, faizin 75 baz puan artırılması sonrası, ilk tepki olarak 4.0335 seviyesine kadar geriledi. Kur ardından 4.06 seviyesine çıktı.

Piyasanın faiz artırımına ilk tepkisi
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

DÜNYA ONLINE

Kur cephesi, MB'nin 75 baz puanlık faiz artırımına düşüş yönünde hızlı tepki verdi. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 4.0595 seviyesine kadar inen dolar/TL, kararın açıklanmasından hemen önce 4.0830 seviyesindeydi. Kur, faiz kararının açıklanması sonrası, düşününü hızlandırdı ve dolar/TL, ilk tepki olarak 4.0335 seviyesine kadar geriledi. Ardından 4.06'nın üzerine çıkan kur, saat 14:05 itibariyle 4.0560 seviyesinde yer aldı.

Euro/TL ise 4.95 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası, faiz kararını açıkladıMerkez Bankası, faiz kararını açıkladı

Son dakika euro dolar

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.