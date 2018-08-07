PTT’ye ödeme sistemi hizmeti yetkisi

07 Ağustos 2018

ANKARA(DÜNYA)-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), PTT’ye Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun 4'üncü maddesi ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 11'inci maddesi çerçevesinde üye işyerleri ile anlaşma yapan kuruluş olarak faaliyette bulunma izni verilmesine karar verdi.

Üye işyeri anlaşması yapan kuruluş, “kendi alt yapı veya hizmetini diğer kurum veya kişiler ile sözleşme aracılığı ile sunan firmalara üye işyeri anlaşması yapan kuruluş” olarak tanımlanıyor. Bu kapsama, bankalar ve ödeme sistemi kuruluşları giriyor.

Bu kuruluşlar, kart kabulünü sağlamak amacıyla işyerleriyle anlaşma yapan bankalar ve diğer kuruluşlar olarak da tanımlanırken, üye işyerleri de kart sahibine mal ve hizmet satmayı veya nakit temin etmeyi kabul eden gerçek ve tüzel kişiler olarak tanımlanıyor.