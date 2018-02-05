QNB Finansbank 1.6 milyar lira kâr açıkladı

05 Şubat 2018

Qatar National Bank'ın Türkiye’deki iştiraki QNB Finansbank, 2017 yılı finansal tablolarını açıkladı.

Buna göre bankanın toplam kredileri, bir önceki yıl sonuna kıyasla yüzde 31 artarak 82 milyar 683 bin TL’ye ulaştı. Bankanın toplam aktifleri bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 125 milyar 857 milyon TL’ye ulaşırken, net dönem kârı 1 milyar 603 milyon TL olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde müşteri mevduatı yüzde 26 artışla 65 milyar 297 milyon TL’ye ulaşırken; bankanın yıl sonu itibarıyla özkaynaklar toplamı yüzde 20 artışla 12 milyar 155 milyon TL, sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 15,0 olarak gerçekleşti.

Bankanın 2017 yıl sonu sonuçlarını değerlendiren QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, “2017 yılında bankamızın güçlü finansal yapısı ve kredi notlarıyla fonlama kaynaklarını çeşitlendirerek geniş yatırımcı kitlelerine ulaştık. Mali teşvikler ve Kredi Garanti Fonu’nun destekleriyle yaşanan kredi genişlemesi sürecinde QNB Finansbank olarak aktif bir rol üstlendik. 2018’de mali politikanın desteğinin süreceğini ve Türkiye ekonomisinin istikrarını koruyacağını düşünüyoruz” diye konuştu.