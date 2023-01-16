QNB Finansbank’ın sürdürülebilirlik notu üç basamak birden arttı

Başak Nur GÖKÇAM

QNB Finansbank CDP Liderlik Kategorisi’nde üç basamak birden yükseldi. Başarının banka adına büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten QNB Finansbank Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök, “Aldığımız bu not, QNB Finansbank olarak iş yapış şekillerimizde ve hedeflerimizde iklim değişikliği adaptasyonuna verdiğimiz değerin yanı sıra gerekli bilgileri zamanında ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştığımızın da bir göstergesi” dedi.

İklim sorunları yönetim kurulunda ana gündem

Bankadaki tüm ekiplerin koordineli çalışmasının yanı sıra, sürdürülebilirliğin kurum bünyesinde özümsenmesinin, üst yönetimden başlayarak önemli adımlar atılmasının ve sürdürülebilir bankacılığı iş yapış şekillerinin odağına koymalarının 2022 CDP İklim Değişikliği notunu Liderlik Kategorisi’ne çıkarmalarında kilit rol oynadığını belirten Arıkök, “Banka olarak, iklimle ilgili sorunlar yönetim kurulu düzeyinden başlayacak şekilde ele alınıyor ve tüm çalışanlar tarafından benimseniyor” şeklinde konuştu.

Elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlama yönündeki ilk adımın 2020 yılında atıldığı bilgisini veren Arıkök, 2021 yılında ise sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredilerinde elektrik tüketiminin tümünün yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasına taahhüt edebilir noktaya geldiklerinin altını çizerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bu taahhüt ile beraber toplam karbon ayak izimiz içinde önemli paya sahip kapsam 2 emisyonlarının sıfırlanmasını da sağlamış olduk.”

“Binden fazla çocuğa ulaşacağız"

Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarında, Minik Eller Büyük Hayaller platformu çatısı altında Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğinde çocuklarla birlikte gerçekleştirilen “İklim Koruyucuları Yetişiyor” Projesinin 2022 Haziran ayında hayata geçirildiğini ekleyen Arıkök, “Mardin’de lansmanı yapılan ve geçtiğimiz yıl pilot olarak uygulanan proje kapsamında 13 ilde 500’den fazla çocuğa eğitim verildi. 70 gönüllü eğitmenin 10 tanesi gönüllü finansçımızdı. Projeyle gelecek yıllarda binden fazla çocuğa ulaşılması hedefleniyor” dedi.

Kömüre dayalı faaliyet gösterenlere kredi yok

Sürdürülebilir olmayan projelere kredi vermeme kararını geçtiğimiz yıl resmi olarak açıkladıklarını belirten Arıkök şu şekilde devam etti: “QNB Finansbank olarak, bundan sonra kömür ve kömüre dayalı faaliyet gösteren alanlara kredi vermemeyi taahhüt ediyoruz. QNB Finansbank olarak topluma ve çevreye ciddi zararlar verdiğine dair açık kanıtlar bulunan hiçbir finansman faaliyetinde yer almamayı ilke haline getirdik. Bu paralelde 2015 yılından beri yeni kömür yatırım projelerini finanse etmiyor ve bu konudaki kararlılığımızı yurt dışından temin ettiğimiz borçlanma programlarında verdiğimiz taahhütler ile uluslararası ölçekte ortaya koyuyoruz."

Hedef, ülkenin dört yanında sürdürülebilirlik bilincini yaymak

İklim değişikliği, toplumsal cinsiyet eşitliği, finansal sağlık ve erişim, sürdürülebilir bankacılık ve dijitalleşme gibi Birleşmiş Milletler nezdinde takip edilen alanlarda yürütülen projelerin detaylarını kamuya açık olarak açıklamayı hedeflediklerini bildiren Arıkök, QNB Finansbank olarak 2023 hedeflerini şu şekilde sıraladı: “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak sunduğumuz sürdürülebilir ürün ve hizmetleri arttırmak, tüm müşterilerimiz için dijital dönüşümün öncüsü olmayı sürdürmek ve tüzel müşterilerimizin iş yapış şekillerine dijitalleşmeyi entegre etmesini sağlamak, operasyonel faaliyetlerimizin çevresel performansını artırarak devam ettirmek, yetenek gelişimi ve yönetimi kapsamında “Finansçılar” olarak nitelendirdiğimiz tüm çalışanlarımızın kariyer yolculuklarında artan desteğimizle kendilerinin yanında olmak, girişimcilik ekosistemine olan katkımızı artırarak devam ettirmek ve ülkemizin dört bir yanında sürdürülebilirlik bilincini topluma yayacak projelerimizi çeşitlendirmek.”