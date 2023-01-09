QNB Finansbank’tan Doğa Öncüleri’ne destek

Doğa Öncüleri Gençlik Programına dahil olan öğrenciler, uzmanlar ve öğretmenler mentörlüğünde ‘Yaban Hayatı Korucuları’, ‘Su Melekleri’, ‘Plastik Avcıları’, ‘Gıda Savaşçıları’ ve ‘Karbon Tutucuları’ başlıkları altında yenilikçi ve dönüştürücü projeler üretiyor.

“Geleceği çocuklarımız kuracak”

QNB Finansbank açısından sürdürülebilirliğin de önemine değinen QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, iklim krizi, pandemi ve her geçen gün katlanarak büyüyen çevre sorunlarının herkese büyük sorumluluklar yüklediğini ifade etti. “Geleceği çocuklarımız kuracak” diyen Tan, bu nedenle ‘Doğa Öncüleri Gençlik Programı’nı desteklemekten ve böyle bir projenin içerisinde yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi. Ömür Tan, sürdürülebilir bir dünyayı çocukların kuracağının altını çizerek, “Bugünün çocukları geleceğin dünyasını inşa edecek. Bizim en önemli görevimiz bu konuda onlara destek olmak” dedi.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise gençlerin önce kendi çevrelerini, ardından da toplumu değiştirebilecekleri doğa koruma projelerini hayata geçirecekleri bir çerçeve sunmayı hedefleyen Doğa Öncüleri Gençlik Programı’na katılan öğrencilerin uyguladıkları projeler ile içlerindeki gücü keşfettiklerini belirtti.