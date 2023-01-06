QNB Finansleasing'den 50 milyon euroluk kredi anlaşması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, QNB Finansleasing, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun en büyük finansal kurumları arasında yer alan BANK ABC ile uluslararası ticaretin finansmanı konusunda 3 yıl vadeli kredi sözleşmesi imzaladı. 2 dilim halinde kullanılacak 50 milyon euro tutarındaki kredi sözleşmesiyle QNB Finansleasing'in kurumsal müşterilerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Finansleasing Yönetim Kurulu Başkanı Metin Karabiber, BANK ABC ile başarıyla imzalanan ilk kredi sözleşmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, "Türk ekonomisine fayda sağlayan yatırımların finansmanı için Bank ABC Group’tan temin ettiğimiz uzun vadeli kredinin farklı sektörleri destekleyecek yatırımlar için kullanılmasını hedefliyoruz. Anlaşmanın ülkemize hayırlı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.