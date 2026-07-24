Ral Yatırım Holding bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı

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Ral Yatırım Holding (RALYH), yüzde 148,04804 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına karar verdi. Yönetim kurulunun 23 Temmuz 2026 tarihli kararına göre şirketin çıkarılmış sermayesi 333 milyon TL’den 826 milyon TL’ye yükselecek.

Sermayeye eklenecek 493 milyon TL’nin 488 milyon 224 bin 437 TL’si geçmiş yıl kârlarından, 4 milyon 775 bin 563 TL’si ise hisse senedi ihraç primlerinden karşılanacak.

Artırımı temsil eden payların 73 milyon 950 bin TL nominal değerli bölümü A grubu pay sahiplerine, 419 milyon 50 bin TL nominal değerli bölümü ise B grubu pay sahiplerine dağıtılacak. Her iki pay grubu için bedelsiz pay alma oranı yüzde 148,04804 olacak.