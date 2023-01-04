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Reel efektif döviz kuru endeksi geriledi

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 1,08 puan azalarak 54,66'ya geriledi. Türk lirasının değeri, Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 6,92 puan, Yİ-ÜFE bazında 20,16 puan arttı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında Aralık 2022'de bir önceki aya kıyasla 1,08 puan azalarak 54,66'ya indi. Endeks, kasımda 55,74 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,89 puan gerileyerek 89,70'ten 86,81'e indi.

Türk lirasının değeri, Aralık 2022'de bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 6,92 puan, Yİ-ÜFE bazında 20,16 puan arttı.

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