  1. Dünya Gazetesi
  2. Finans
  3. Reel efektif döviz kuru endeksi ocakta yükseldi
Takip Et

Reel efektif döviz kuru endeksi ocakta yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 2,23 puan artarak 56,99'a yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocakta bir önceki aya kıyasla 2,23 puan artarak 56,99'a çıktı. Endeks, Aralık 2022'de 54,76 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 1,87 puan artışla 86,81'den 88,68'e çıktı.

Türk lirasının değeri, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 4,94 puan, Yİ-ÜFE bazında 16,92 puan arttı.