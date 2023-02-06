Reel efektif döviz kuru endeksi ocakta yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 2,23 puan artarak 56,99'a yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocakta bir önceki aya kıyasla 2,23 puan artarak 56,99'a çıktı. Endeks, Aralık 2022'de 54,76 düzeyinde bulunuyordu.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 1,87 puan artışla 86,81'den 88,68'e çıktı.
Türk lirasının değeri, ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 4,94 puan, Yİ-ÜFE bazında 16,92 puan arttı.