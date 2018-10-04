Reel efektif döviz kurunda düşüş

04 Ekim 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında eylülde bir önceki aya kıyasla 3,26 puan azalarak 61,62'ye geriledi. Endeks, ağustos ayında 64,88 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise eylülde bir önceki aya göre 0,34 puan azalışla 71,12'den 70,78'e geriledi.

Türk Lirası'nın değeri, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 28,89 puan ve Yİ-ÜFE bazında 18,76 puan azaldı.