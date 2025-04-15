Rekor kırmaya devam ediyor! Gram, çeyrek, ons... Altında son durum (Gram altın kaç TL? Altın fiyatları ne kadar?)

Piyasalarda süregelen belirsizlik, yatırımcıların yönünü yeniden güvenli limanlara çevirmesine neden oldu. Bu yönelimin başında ise altın yer alıyor. Özellikle ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında yaşanan yeni gelişmeler, ons altının tarihi seviyelere çıkmasına yol açtı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarında ani değişikliklere gitmesi; hisse senetleri, tahviller ve dolar üzerinde büyük dalgalanmalara neden olurken, küresel resesyon korkuları yatırımcıları tedirgin ediyor.

Trump, ek gümrük tarifelerinin 90 gün süreyle ertelendiğini belirtse de, Çin’e uygulanan tarifeyi önce yüzde 125’e, ardından yüzde 145’e çıkardığını açıkladı. Pekin yönetimi ise misilleme yapmaktan geri durmadı.

Bu gelişmelerin ardından altın fiyatlarında hızlı yükseliş görüldü. Ons altın fiyatı 3 bin 245 dolarla rekor seviyeye ulaştı. Türkiye'de ise ons altındaki bu artış gram altın fiyatlarına doğrudan yansıdı.

15 Nisan 2025 Salı günü sabah saatlerinde güncel altın satış fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 3.945,51 TL

Çeyrek altın: 6.531,00 TL

Yarım altın: 13.062,00 TL

Tam altın: 25.800,24 TL

Cumhuriyet altını: 26.025,00 TL

Ons altın: 3.228,00 dolar

Altın fiyatlarındaki bu yükselişin devam edip etmeyeceği, ABD-Çin hattındaki gelişmelere ve Fed’in önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası izleyeceğine bağlı olacak. Ancak piyasa uzmanlarına göre, kısa vadede yatırımcının güvenli liman arayışında altının öne çıkmaya devam edeceği öngörülüyor.