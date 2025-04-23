Rekor serisi son buldu! Altının ateşi düştü (23 Nisan güncel altın fiyatları)

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirileri ve faiz politikasındaki anlaşmazlık, piyasada güvensizlik havası oluşturdu. Böylece Son günlerde sert şekilde yükselen altın fiyatları, dün tarihi bir rekor kırdı.

Ons altın 3.500 dolar barajına erişti

Spot altının ons fiyatı, gün içerisinde yüzde 2’yi aşan bir artışla 3.500 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Aynı zamanda ABD altın vadeli işlemleri de yüzde 1.7 yükselerek 3.482 doların üzerine çıktı.

Gram altın da rekor kırdı

Küresel piyasalardaki bu hareketlenme, iç piyasada da rekorlara yol açtı. Gram altın, gün içinde en düşük 4 bin 195 TL'yi, en yüksek ise 4 bin 305 TL’yi gördü. Sabah 4 bin 208 TL'den işlem gören gram altın, Kapalıçarşı’da 4 bin 318 TL’den satıldı.

Öte yandan çeyrek altın fiyatı da tarihinde ilk kez 7 bin TL’yi aşarak yeni bir eşik geçti.

23 Nisan Çarşamba güncel altın fiyatları

Ancak bu sabah saatlerinde piyasada kar satışları ve siyasi gerginliğin kısmen hafiflemesiyle birlikte altın fiyatlarında bir miktar geri çekilme yaşandı.

Gram altın, yüzde -1,20 oranında düşüşle 4 bin 110 TL’ye geriledi.

Ons altın ise yüzde -1,30 düşüşle 3 bin 338 dolar seviyesine çekildi.

Uzmanlar altında artışın süreceğini öngörüyor

Uzmanlar, Trump-Fed gerginliği sürdükçe ve jeopolitik riskler artmaya devam ettikçe, altın fiyatlarında dalgalı ancak yukarı yönlü seyrin süreceğini öngörüyor.