Rekor sonrası durgunluk! Gram ve ons altın tarihi zirve sonrası yatay seyre girdi

Altın yatırımcıları, uzun süredir devam eden yükseliş trendine kısa bir ara verdi. Fiyatlar, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimine ilişkin yumuşama sinyalleri ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın görevden alınmayacağına dair açıklamalar sonrası hafif gerileme yaşadı.

Altında Trump-Powell etkisi sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’e uygulanan gümrük tarifelerinin anlaşmaya bağlı olarak düşebileceğini açıklaması, piyasada risk iştahını artırarak güvenli liman olarak görülen altına olan talebi sınırladı. Aynı zamanda, Trump’ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayacağını vurgulaması da yatırımcıların Fed politikalarına ilişkin belirsizlikleri azaltarak, altın fiyatlarını baskıladı.

Ons altının ateşi düştü

Ons altın, güne 3308 dolardan başladı. Dün gün içinde 3289 dolar seviyesine kadar gerileyen ons, en yüksek 3367 doları gördü. Şu sıralar 3327 dolardan işlem görüyor.

Gram altın kaç TL?

Gram altın, iç piyasada güne 4099 liradan başladı. Dün gün içinde 4051 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın, en yüksek 4148 lirayı gördü. Şu anda 4096 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da gram altın ne kadar?

Kapalıçarşı’da ise gram altın 4157 liradan alınırken, 4217 liradan satılıyor. Çeyrek altın, yarım altın ve tam altın gibi diğer türlerde de benzer şekilde sınırlı hareketlilik gözlemleniyor.