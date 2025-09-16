16 Eylül 2025 altın fiyatları: Altında yükseliş sürecek mi? Altın fiyatları yükselemeye devam eder mi? 2026'da altın ne kadar olur?

Uzmanlar, rekor üzerine rekor kıran altında yükselişin yılın geri kalanında da sürmesini beklerken 2026'da ons başına 4 bin dolar sınırını aşmadan önce altın fiyatlarında düzeltme bekliyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine başlaması yönündeki beklentiler, jeopolitik gerilimler, Fed’in bağımsızlığına dair kaygılar ve merkez bankalarının güçlü alımları, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini hızlandırdı.

Altın fiyatları 2024'teki yüzde 27'lik yükselişin ardından bu yıl şimdiye kadar yüzde 40 değer kazandı. Ons altın fiyatları bugün 3 bin 694 dolara ulaşarak rekorunu yeniledi.

'Yüzde 5-6'lık düzeltme görebilir'

Mumbai merkezli rafineri Augmont’un araştırma direktörü Renisha Chainani, Hindistan Altın Konferansı’nda yaptığı değerlendirmede uzun vadeli altın boğa piyasasının sağlam göründüğünü ancak altın fiyatlarında düzeltme öngördüğünü belirterek şunları söyledi:

"Altın şu anda aşırı alım bölgesinde ve kısa vadede yüzde 5-6’lık bir düzeltme görebilir. Sonrasında yeniden yükselerek 2026’da 4 bin 200 doların üzerindeki yeni zirvelere ulşabilir.”

Genel beklenti yükselişin devam edeceği yönünde

Konferansa katılan sektör temsilcilerinin neredeyse tamamı da ABD’de faiz indirimleri, güçlü yatırım talebi ve jeopolitik riskler nedeniyle altının yükseliş trendinin 2026’da da süreceğini öngördü.

ABC Rafinerisi'nde Kurumsal Piyasalar Küresel Başkanı Nicholas Frappell, "Analistler fiyatların 2026'da 4 bin dolara ulaşacağı konusunda endişeliydi. Ancak bunu söylemek gerçekten zor, çünkü baktığımız her projeksiyonda fiyat beklediğimizden çok daha hızlı bir şekilde bu seviyeye ulaştı" dedi.

Danışmanlık şirketi Metals Focus'un genel müdürü Philip Newman da altın fiyatlarının yıl sonunda 3 bin 800 dolara ulaşmasını beklediklerini belirterek bu artışın ardından potansiyel bir bir düzeltme gelse bile bunun yatırımcılar için alım fırsatı olacacağını söyledi.

Newman, altın fiyatlarının 2026'da 4 bin doların üzerine çıkmasını beklediklerini belirtti.