Rekorlara doymayan borsa, 120 bine koşuyor

25 Ocak 2018

SELÇUK ALTUN - dunya.com

Hafta başında Afrin operasyonu nedeniyle yön bulmakta zorluk çeken yurtiçi piyasalar, son iki gündür önemli kazanımlar elde etti. Dolar Endeksi’nin 3 yılın en düşük seviyelerinde seyretmesi, Afrin operasyonunun negatif fiyatlanmaması ve Birleşmiş Milletler’de Suriye gündemli toplantıdan aleyhte bir kararın çıkmaması piyasalara destek oluyor. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Borsa İstanbul 100 endeksi dün 120 bin puana yaklaşarak tarihi rekor kırdı. “Operasyon başladı” haberiyle 3.85’i gören dolar kuru da dün 3.74’ün altını test etti. Gösterge 2 yıllık devlet tahvili faizi 3 baz puan düşerek kapanışta yüzde 13,48’e geldi. 10 yıllık devlet tahvili faizi ise 7 baz puan düşerek yüzde 12.07’ye geriledi.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve Türkiye’nin Afrin operasyonuna destek piyasalarda karşılığını buldu. Dolar Endeksi’ndeki gerileme dolar/TL’nin kademli bir şekilde geri çekilmesine neden olurken Borsa İstanbul’a (BIST) yeni zirveler yaptırdı. 2017’de başladığı rekor yolculuğunu 2018’e taşıyan endeks artık 120 bine dayandı. Geçen yılı 115 bin 333 puanla rekor seviyeden tamamlayan ve yatırımcısına bir yılda yüzde 47.60 kazandıran Borsa İstanbul 100 endeksi, bu yılın ilk rekorunu 3 Ocak’ta 118 bin 395 puanı görerek tazelemişti. Endeks, kâr satışları ve artan jeopolitik riskler sonrasında birkaç gün içerisinde 111 bin sınırına kadar geri çekildi.

Buradan aldığı destekle yeniden yönünü yukarı çeviren endeks, son iki günde iki zirve daha gördü. Önceki gün rekorunu 118 bin 956 puana taşıyan endeks, dün bu seviyenin de üzerine çıktı ve 119 bin 672 ile gün içi rekorunu tazeledi. BIST 100 endeksi günü yüzde 1.05 oranında yükselerek 119648 puanla tamamlayarak, kapanış rekorunu da yenilemiş oldu.

Dolar, 3 günde 11 kuruş geriledi

TL, jeopolitik risklere dair algıların olumlu seyretmesiyle kazanımlarını sürdürüyor. Afrin’e operasyon başladıktan sonra ilk tepkiyle 3.80’den 3.85’e çıkan dolar/TL kuru, dün 3.74’ün altını gördü ve 3 gün içerisinde 11 kuruş birden düşüş gösterdi. TL’de yaşanan bu güçlenmede dolar endeksinin üç yılın dip seviyesinde olmasının büyük bir etkisi var. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankası (BOJ) gibi büyük merkez bankalarının parasal teşvikleri azalacakları yönündeki beklentiler, dolarda faiz avantajının zayıflamasına yol açıyor. Bunun sonucunda dolar, gelişmiş ülke paraları karşısında değer kaybediyor. Doların birçok diğer gelişmiş ülke para birimine karşı devam eden genel zayıf seyriyle, dolar endeksi 2014 yılı sonlarından bu yana ilk kez 90 seviyesinin altında işlem görüyor. Dolardaki zayıf seyir ve AB’deki siyasi belirsizliklerin azalmasıyla euro/dolar da yükseliyor. Dün 1.23’ün üstüne çıkan parite 1.2363’e kadar çıktı. Diğer taraftan sterlin, dolar karşısında 1.40 seviyesinin üzerine çıkarak 2016’daki Brexit referandumu öncesindeki seviyelere geri döndü. Dolar, 110.06 yene kadar gerileyerek Japon Yeni karşısında dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dolardaki kayıp altına olumlu yansıdı

Altın fiyatları, dolar endeksinin üç yılın dip seviyesini görmesine paralel olarak dört ayın zirve seviyesine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 1’e yakın değerlenerek 1,353 dolara kadar çıktı. Buna paralel olarak yurtiçinde altının gram fiyatı, 163 lira seviyelerine yükseldi. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını da 1.089 lira oldu.

Aselsan’da ikincil halka arz tehlikeye girebilir

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Aselsan’ın ikincil halka arzında uluslararası bankaların danışmanlık için teklif vermediği belirtildi. Bloomberg’in isimlerini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre Aselsan’ın halka arzında BofAML, Deutsche Bank, Credit Suisse, Citigroup, Morgan Stanley ve JPMorgan’ın da aralarında bulunduğu dokuz yabancı banka ve dokuz yerli aracı kuruma Aselsan tarafından davette bulunuldu. Aselsan’ı takip eden analistler bu durumun ikincil halka arzı zora sokabileceğini, dolayısıyla ikincil halka arzda iskontolu hisse alımını bekleyen yatırımcıların hisseye yönelmesiyle hissede yükseliş ivmesi görüldü. Aselsan hisseleri, yüzde 8’in üzerinde değer kazanarak yaklaşık 34.50 TL’den işlem gördü. Analistler, daha önce Çin füzesi ile ertelenen ikincil halka arzın, bu sefer de S-400 yüzünden ertelenmesinin yönetiminin baz senaryosunda olduğunu dolayısıyla şirketin böyle bir etkiyi bekliyor olmasının olasılık dahilinde olduğunu belirtti.