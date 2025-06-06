Altın fiyatları, haftaya hızlı bir yükselişle başladı ve yatırımcıların güvenli liman arayışının da etkisiyle tarihi seviyelere ulaştı. Gram altın 4.150 TL seviyelerinden başladığı haftada yükselişini sürdürerek 4.305 TL ile rekor kırdı. Aynı gün ons altın da 3.403 dolara kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bu yükselişte, ABD’den gelen zayıf ekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesi etkili oldu. Küresel çapta artan jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler de altına olan talebi artırdı.

Ancak gece geç saatlerde yaşanan bir gelişme, altın fiyatlarında yönü tersine çevirdi. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yaptığı telefon görüşmesinin ardından Trump, iki ülke arasında yeni ticaret müzakerelerinin başlayacağını açıkladı.

Bu haber, piyasaları rahatlattı ve altına olan talepte düşüşe yol açtı. 6 Haziran Cuma günü itibarıyla gram altın 4.256 TL’ye, ons altın ise 3.372 dolara kadar geriledi.

6 Haziran Cuma güncel altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın: Alış 4.256,40 TL – Satış 4.256,88 TL

Ons Altın: Alış 3.372,18 dolar – Satış 3.372,55 dolar

Çeyrek Altın: Alış 6.910,00 TL – Satış 7.010,00 TL

Yarım Altın: Alış 13.818,00 TL – Satış 14.018,00 TL

Tam Altın: Alış 27.334,96 TL – Satış 27.874,55 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 27.551,00 TL – Satış 27.907,00 TL

Uzmanlar, altın fiyatlarının kısa vadede jeopolitik gelişmeler ve Fed politikaları doğrultusunda dalgalı seyretmeye devam edeceğini belirtiyor.